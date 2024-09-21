«Мы собирались в город Ростов»: Лолита Милявская заявила, что ее концерт отменили

Лолита Милявская заявила об отмене концерта в Ростове-на-Дону.

Артистка эмоционально обратилась в своем блоге с просьбой к поклонникам, проживающим в Ростове, сдать билеты на концерт. Лолита призналась, что узнала об отмене ее сольного выступления меньше, чем за сутки. Ей пришло письмо от организаторов, где была написана информация о неисправности технического оборудования. По этой причине концерт состояться не может.

Сама Лолита возмутилась тем, что когда администрация зала, принадлежащего РЖД брала деньги за аренду, тему, связанную со сломанной техникой они не поднимали. Также певица заявила, что она не может связаться с представителями концертного зала для возвращения денег. Кроме того, на фирменном письме даже не было официального подтверждения информация в виде печати.

«Мы собирались в город Ростов... Но концерт отменен из-за неисправности технического оборудования. А сегодня на наши вопросы и просьбы предоставить данные, что же именно сломалось, какое оборудование, почему мы не можем провести концерт, нам сказали: "Ну нет и нет". При этом завтра там спортивное мероприятие», — заявила Милявская в социальных сетях.

Также певица извинилась перед поклонниками из Ростова и призвала их сдать билеты и придумать новый план на субботний вечер.

Ранее мы писали о том, что артистка Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью.