В министерстве образования опровергли выдачу блогеру Тлиашиновой лицензий, об этом сообщает РЕН ТВ.

Бизнес-коуч Инна Тлиашинова несколько раз подчеркивала то, что имеет полное право на осуществление образовательной деятельности. Якобы, у нее есть соответствующая лицензия от государства.

Однако, как удалось выяснить журналистам, в министерстве образования Ростовской области, где зарегистрирована фирма Тлиашиновой ООО «Международная Академия Мастер разборов» заявили, что не выдавали блогерше никаких лицензий.

«За получением лицензии на осуществление образовательной деятельности индивидуальный предприниматель Инна Тлиашинова в Минобразование Ростовской области не обращалась», — ответили в пресс-службе.

Напомним, ранее блогерша попала в крупный скандал — она выгнала со своих курсов журналистку, которая получила травмы головы из-за агрессивных действий охранников Тлиашиновой. Сама бизнес-коуч хранит молчание и никак не комментирует происшествие. Подробнее об этом читайте в нашем материале.