В МГУ ответили, читал ли сбежавший за границу Александр Васильев недавно лекцию для студентов

Представитель МГУ подтвердил, что историк моды Александр Васильев читал лекцию для студентов в стенах университета. Напомним, накануне появилось видео с бывшим ведущим программы «Модный приговор»: он напутствовал учащихся нового курса «Теория и индустрия моды».

В МГУ прокомментировали запись: «Видео, которое вы видели, – настоящее. Было сделано недавно… Это не подставное лицо». Слова приводит издание «Абзац».

Представитель вуза затруднился сказать, в какой конкретно день было снято видео.

Известно, что Васильев уехал из страны после событий 2022 года. Программу с его участием на время отменили. В октябре стало известно о возвращении передачи в эфир, но уже с новым ведущим.

Ранее в МГИМО произошел скандал после лекции ведущего Ивана Урганта. Преподаватель, пригласивший его для выступления, был уволен. Ургант счел произошедшее несерьезным. Его комментарий читайте тут.