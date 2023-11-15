Ургант отреагировал на увольнение замдекана МГИМО после лекции с его участием

15 ноября стало известно об увольнении замдекана МГИМО Юрия Кобаладзе, ранее пригласившего телеведущего Ивана Урганта провести лекцию. Шоумен после этого оставил сообщение в соцсетях.

Увольнение замдекана факультета международной журналистики связывают с приглашением Урганта прочитать лекцию. Напомним, сначала говорили, что телеведущего не было на встрече. Позже появились записи с камер видеонаблюдения, доказывающие обратное.

Когда Кобаладзе уволили, Ургант оставил сообщение в соцсетях. Он написал: «Ах, водевиль, водевиль…».

Как полагает StarHit, шоумен счел происходящее несерьезным.

Телеведущая Ксения Собчак тоже отреагировала на увольнение преподавателя, тем более, что когда-то она получала образование в МГИМО. Она отметила, что Ургант не является иноагентом или преступником, а увольнение преподавателя журналистка назвала «людоедством».

«Профессора, которого любят и уважают студенты, уволили за то, что он пригласил Урганта на встречу с ребятами… Он что, чумной? Преступник? Враг? Нет же. Даже не иноагент», - написала Собчак.

Ранее стало известно, сколько Ургант получал за ведение корпоративов.