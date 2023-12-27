В МГУ объяснили, почему Даниле Козловскому разрешили выступить перед студентами

В МГУ объяснили решение пригласить актера Данилу Козловского выступить перед студентами. Запланировано общение артиста с учащимися курсов ораторского мастерства экономического факультета, оно состоится после зимней сессии.

Комментарий вуза приводит издание «Абзац».

Пиарщик экономического факультета МГУ Татьяна Соколова объяснила, что вуз не видит идеологической подоплеки в таком формате. На факультете есть большое количество клубов, один из них – ораторский. Именно в этот клуб пригласили Козловского, и он согласился выступить.

Представитель МГУ заявила, что данное событие «превратили в хайповое и безумное мероприятие».

«Московский университет, как записано в этическом кодексе, не занимается идеологической агитацией и коммерческой деятельностью», - заключила Соколова.

Перенос встречи объяснили желанием не отвлекать студентов от сдачи экзаменов.

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