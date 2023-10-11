В МГИМО назвали фейком и пранком выступление Ивана Урганта перед студентами

В Сети распространились сообщения, что телеведущий Иван Ургант, который уже довольно давно сторонится всех публичных мероприятий, выступил с лекцией по международной журналистике в МГИМО. Новость вызвала бурные обсуждения, и представитель ВУЗА решил прокомментировать ее. Оказалось, что выступления артиста в стенах учебного заведения не было.

Пресс-секретарь МГИМО Виктория Калашникова назвала «лекцию» Урганта фейком и пранком. Она отметила, что в ВУЗе телеведущего не видели. Его уже в принципе давно не приглашали для проведения каких-либо мастер-классов.

«У нас не было Ивана Урганта тысячу лет. Это какой-то пранк, фейк. Одним словом, враки. Там не о чем говорить», — цитирует слова Калашниковой издание «Абзац».

В институте также отметили, что вся информация об актуальных мероприятиях располагается на официальном сайте. Анонса же лекции Урганта там не было.

Напомним, что в сообщениях по поводу выступления Ивана в МГИМО говорилось, что его заметила дочь певца Дмитрия Маликова, которая окончила данное учреждение. Якобы именно Стефания засняла артиста во время встречи со студентами.

Ранее актриса Яна Поплавская выступила против того, чтобы Иван Ургант вернулся на российское телевидение.