«Не нужно заливать в уши про их преданность России»: Шепелева и Урганта потребовали вновь отменить

Актриса Яна Поплавская возмутилась новостями о возвращении певицы Ани Лорак и телеведущих Ивана Урганта, Дмитрия Шепелева на российское телевидение. Она уверена, что они своей непатриотической позиции не изменили, а значит, не должны мелькать на экранах.

В личном Телеграм-канале артистка написала, что не удивилась, когда не увидела на концерте, посвященном годовщине вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, «новых патриотов». По ее мнению, они по-прежнему придерживаются своих взглядов, просто перестали это открыто демонстрировать, чтобы вернуться к работе и вновь начать зарабатывать. Поплавская призвала не пускать их на российское телевидение и дать дорогу тем, кто этого заслуживает.

«Не нужно заливать нам в уши про их преданность России, давать им работу на российском телевидении, втирать в сознание людей их имена и лица. Дайте дорогу истинным патриотам», - заявила актриса.

Напомним, что недавно Дмитрий Шепелев после долгого перерыва вновь стал вести программу на федеральном канале. Ему доверили шоу о животных, и это возмутило многих зрителей. Также до конца не могут они принять и Ани Лорак, которая не только снова стала давать концерты, но и участвовать в телевизионных проектах.

А вот Иван Ургант, несмотря на все обещания, все еще на ТВ не появляется. Но театральный деятель Эдуард Бояков считает, что его возвращение непременно произойдет, так как народ уже готов его простить.