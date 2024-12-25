«В меня что-то вселилось»: Дима Билан пострадал из-за подарка поклонника

Певец Дима Билан рассказал, почему на самом деле не принимает подарки от поклонников. Уже долгое время артист отказывается брать пирожные, конфеты и тортики, которые специально для него делают или покупают фанаты, и это не просто так. Оказалось, что однажды исполнитель серьезно пострадал, когда попробовал такое угощение.

Этот случай, по признанию Димы, он не любит вспоминать. Ему тяжело объяснить, что именно с ним тогда происходило. Это было похоже на мистику. А началось все с безобидного подарка – печенья.

«У меня весь день было состояние, как будто в меня что-то вселилось. А это был съемочный процесс, было максимально тяжело. Я звонил подругам, мой водитель поехал за святой водой и потом я ею через дверную ручку умывался у себя в гримерке. А у меня съемки идут, меня трясет, состояние жуткое», - рассказал Билан в шоу Влада Череватого «Без масок».

К слову, артист верит в эзотерику. И за годы работы в шоу-бизнесе он уже научился распознавать обычные подарки и презенты с подвохом.

Ранее Дима Билан отметил день рождения со звездами в особняке XVIII века.