В МДТ решили объяснить, почему актер Данила Козловский не вернулся на сцену. Об этом сообщает Абзац.

В мае 2023 года после череды скандалов актер Данила Козловский объявил в своих соцсетях о решении взять неоплачиваемый отпуск в Малом драматическом театре до конца 2023 года.

Несмотря на то, что наступил 2024 год, актер так и не вернулся на сцену театра. По словам помощницы режиссера Льва Додина Елены Александровой, Козловский до сих пор находится в отпуске.

«Данила находится в отпуске без сохранения содержания уже достаточно давно. Никаких других сведений у нас нет», — объяснила она.

В МДТ Данила Козловский играл в трех постановках: «Коварство и любовь», «Вишнёвый сад» и «Гамлет». Сейчас в афишах театра эти спектакли отсутствуют.

Ранее мы писали о том, что Данила Козловский объединился с актрисами Ксенией Раппопорт и Чулпан Хаматовой для того, чтобы сыграть с ними на благотворительном вечере в Лондоне.