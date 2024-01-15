Данила Козловский объединился с актрисами-эмигрантками Ксенией Раппопорт и Чулпан Хаматовой

Актер Данила Козловский выступил на благотворительном вечере в Лондоне вместе с коллегами Ксенией Раппопорт и Чулпан Хаматовой. Примечательно, что обе артистки негативно высказываются о России, а звезда «Экипажа» тем временем пытается доказать свою верность стране. О мероприятии рассказала Яна Поплавская в личном Telegram-канале.

Недавно в Сети появился постер литературно-музыкального вечера Хаматовой, который она организовывала в Великобритании, чтобы собрать деньги на лечение больных раком детей. Принять участие в мероприятии она пригласила не только подругу Раппопорт, но и российского актера Данилу Козловского, который весной прошлого года объявил о перерыве в карьере после большого скандала. Артиста обвиняли в том, что он давно живет в США, а в Россию приезжает лишь ради больших заработков, а также в том, что он призывал молодых людей участвовать в митингах.

Несмотря на то, что позже все разговоры о Козловском затихли, активно сниматься в новых кинопроектах он перестал. Поэтому поклонники удивились, узнав о выходе на сцену артиста в Лондоне. Сам Данила комментировать свое участие в вечере критикующей Россию Чулпан не стал.

Ранее звезда «Слова пацана» Никита Кологривый раскритиковал Данилу Козловского.