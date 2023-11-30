В Малом театре рассказали о состоянии народного артиста Юрия Соломина после инсульта

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин по-прежнему находится в больнице, куда поступил еще 6 ноября. По новым данным его состояние не улучшается.

Издание «Абзац» связалось с директором Малого театра Тамарой Михайловой. Она рассказала, что, к сожалению, пока о выписке ничего неизвестно, так как народный артист по-прежнему чувствует себя не лучшим образом. Он находится в отделении неврологии.

«Он находится в состоянии средней тяжести. К сожалению, пока ситуация не поменялась, улучшений нет», - поделилась Михайлова.

Напомним, что Соломин потерял сознание в начале ноября, когда собирался на работу. Его доставили в больницу и там стало известно, что у него случился инсульт. Из-за этого актер утратил способность шевелить левой рукой и ногой, но вскоре пациенту стало лучше, и его смогли перевести в обычную палату.

Ранее стало известно, когда Михаила Боярского выпишут из больницы. Он попал в медицинское учреждение с подозрением на инфаркт.