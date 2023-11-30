Стало известно, когда Михаила Боярского выпишут из больницы

Михаила Боярского планируют выписать из больницы на следующей неделе, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Госпитализированный с подозрением на инфаркт Михаил Боярский идет на поправку, рассказали врачи. В планах выписать из Мариинской больницы 73-летнего актера уже на следующей неделе. Однако пока знаменитость остается под наблюдением медиков.

В Театре имени Ленсовета решили перенести все выступления Боярского на январь из-за рекомендаций врачей о соблюдении актером постельного режима.

Напомним, Михаил Боярский был госпитализирован 27 ноября с подозрением на инфаркт. Позже PR-менеджер артиста заявил, что диагноз не подтвердился. Однако о выписке актера тогда не сообщалось. Врачи по-прежнему пытаются установить точную причину госпитализации Боярского.

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