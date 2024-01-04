В Малом театре рассказали о состоянии народного артиста СССР Юрия Соломина

Народный артист СССР Юрий Соломин, перенесший инсульт в легкой форме, пока остается в больнице. Об этом рассказала директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова.

Состояние Соломина оценивают как стабильное. Выписать его планируют после праздников. Из-за карантина 88-летнего артиста поздравляли с Новым годом только самые близкие, рассказала Михайлова в интервью ТАСС.

Возглавляемый артистом театр продолжает работать.

«Театр дает по четыре спектакля в день, все билеты до конца праздников проданы», — сказала она.

В клинику 88-летний актер попал еще 6 ноября. Он потерял сознание, когда собирался поехать на работу. Оказалось, что у него случился микроинсульт. Его сразу же положили в реанимацию, но спустя время перевели в обычную палату.