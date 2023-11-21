Артиста Юрия Соломина перевели из реанимации в обычную палату, об этом сообщает РИА Новости.

Юрий Соломин был госпитализирован 6 ноября после потери сознания. 88-летний артист перенес инсульт в легкой форме, однако его сразу же положили в реанимацию. Как рассказал журналистам директор Малого театра Тамара Михайлова, состояние артиста улучшилось.

«Юрий Мефодьевич переведен в отделение неврологии… в обычную палату», - рассказала она.

Напомним, Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1988 года он является художественным руководителем Малого театра. Дебютную роль в кино Соломин исполнил в 1960 году в картине «Бессонная ночь». Но настоящую популярность артист получил после роли Павла Кольцова в телевизионном фильме «Адъютант его превосходительства».

Ранее мы писали о том, что 75-летнего актера Владимира Носика госпитализировали с травмой головы в Москве. По данным источника, все произошло вечером 19 ноября на Васильевской улице, неподалеку от дома артиста.