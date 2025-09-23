«В любимую деревню»: Агата Муцениеце перед родами отправилась на родину

Актриса Агата Муцениеце, которая в октябре этого года в третий раз станет мамой, перед родами отправилась в важное место. Знаменитость посетила любимую деревню в Риге, где провела детство.

Подробностями она поделилась в соцсетях.

«В общем я была в Риге! Заехала в свою любимую деревню! Как же все-таки хорошо, когда попадаешь в место, где провел детство», - написала Агата.

По словам актрисы, ее родная деревня «прекрасна до слез». Муцениеце поделилась лесными пейзажами, фото грибов. С племянницей она повторила снимок многолетней давности – на обоих кадрах актриса находится в интересном положении.

«Важно помнить и навещать, обнимать деревья, которые там стоят до сих пор, обнимать маму и сестру! Как-то волшебно, что моя малышка под сердцем уже тоже побывала в деревне!» - написала Муцениеце.

Актриса никогда не теряла связь с Латвией. Ее мама по-прежнему проживает в Риге.

За последние месяцы жизнь Муцениеце кардинально изменилась. 25 августа она вышла замуж за аккордеониста Петра Дрангу, скоро семья переедет в новый дом.

Ранее сообщалось, что Агата вернется в кабаре-шоу, куда пришла еще пару лет назад, заменив юмористку Екатерину Варнаву.