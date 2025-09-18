Беременная актриса Агата Муцениеце собирается вновь выступать в кабаре-шоу

Актриса Агата Муцениеце возвращается в кабаре-шоу, несмотря на то, что беременна. Первое за долгое время выступление артистки в театре ожидается 25 сентября.

Промо-ролик шоу Агата опубликовала в своих социальных сетях. Примечательно, что в постановках театра актриса выступала в белье, а в конце и вовсе скидывала с себя все. Поэтому теперь поклонники артистки гадают, как она будет выходить на сцену, учитывая ее положение. В комментариях люди разделились на два лагеря – одни рады возвращению Муцениеце, другие же критикуют ее за участие во время ожидания ребенка.

Напомним, что в кабаре Агата пришла пару лет назад. Она заменила юмористку Екатерину Варнаву. Из-за специфики выступлений актрису неоднократно критиковали. По слухам, даже отношения с сыном Тимофеем у Муцениеце испортились именно из-за постановок. Однако артистка делилась, что не собирается отказываться от того, что ей нравится.

К слову, карьеру в кино Агата не так давно поставила на паузу. Она объявила, что ушла в декрет. Ребенка актриса ждет от своего нового мужа Петра Дранги. Свадьба состоялась в конце августа.

Ранее Агата Муцениеце и Петр Дранга впервые вышли в свет в статусе мужа и жены.