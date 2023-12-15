В Литве дважды отменили лекции кинокритика Антона Долина*

Сразу две площадки в Вильнюсе приняли решение отменить лекции российского кинокритика и журналиста Антона Долина* (признан иноагентом на территории РФ). Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на соцсети кинокритика.

Уточняется, что без объяснения причин лекции кинокритика сначала отменил литовский кинотеатр Pasaka, а после - площадка Vilnius Tech Park. В кинотеатре журналист собирался дать выступление 14 декабря и подвести киноитоги 2023 года. Однако за день до мероприятия Долин* признался, что не сможет выйти на сцену из-за решения администрации.

Мероприятие решили перенести на другую площадку, однако и там его запретили проводить без объяснения причин. В результате кинокритик был вынужден проинформировать своих поклонников об отмене выступления, принеся извинения тем, «чьи ожидания были обмануты». Вдобавок он уточнил, что его вины в произошедшем нет.

Кроме того, он сообщил и об отмене показа картины украинского режиссера Сергея Лозницы «Бабий Яр. Контекст» в том же кинотеатре Pasaka.

Ранее кинорежиссер Алексей Герман рассказал о травле со стороны поклонников Антона Долина*.

*признан иноагентом на территории РФ