Кинорежиссер Алексей Герман рассказал о травле со стороны кинокритиков, об этом сообщает Абзац.

Приблизительно месяц назад имя Антона Долина* (признан иноагентом на территории РФ) убрали из титров документального фильма об Алексее Германе. Сначала об этом рассказала критик Зинаида Пронченко. Через какое-то время сообщение распространилось в прессе.

В итоге в соцсетях Алексея Германа возмущенные поклонники Долина* начали оставлять комментарии с травлей в сторону режиссера.

«Когда вышли статьи, что мы вынули Антона Долина* из титров якобы втайне и совершили подлость, я очень плохо себя почувствовал. Мы с ним общались больше 20 лет. Меня удивило, что огромное количество людей не позвонили мне, ни о чем не спросили, а только всячески надо мной издевались, унижали меня и высмеивали», - рассказал Герман.

Позже Антон Долин* заявил, что сам попросил режиссера убрать его имя из титров фильма и заменить подставным режиссером.

Ранее мы писали о том, что режиссер Федор Бондарчук купил Паулине Андреевой элитную квартиру в Петербурге.

*признан иностранным агентом на территории РФ.