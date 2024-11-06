В лицо неслась струя песка: Павел Прилучный попал в песчаную бурю в Дубае

Павел Прилучный находится в ОАЭ на съемках фильма «Мажор в Дубае». Актеру приходится работать в экстремальных условиях — экс-супруг Агаты Муцениеце попал там в песчаную бурю.

В Объединенных Арабских Эмиратах установилась аномально теплая погода. Днем температура воздуха достигает +37 градусов, а ночью +31 градус. Артистам приходится работать под ослепительным солнцем, пишет Kp.ru.

Если жара в городе ощущается не так сильно, сложности возникают во время съемок в пустыне. Прилучному, как исполнителю главной роли, пришлось тяжелее всех. Актеру пришлось стоять на платформе, обдуваемой вентилятором. Прямо в лицо ему неслась струя песка из специальной машины. Так создатели фильма имитировали песчаную бурю, которая часто бывает в Дубае.

Однако Павел не ощутил на себе агрессивное воздействие солнца во время съемок — у актера смуглая кожа, поэтому он не обгорел.

Летом прошлого года шоураннеру «Мажора» Максиму Полинскому предложили снять продолжение картины. Героя захотели отправить куда-то подальше. Создатели фильма остановились на Дубае, как на одном из самых любимых мест отдыха у россиян.

Ранее Павел Прилучный ответил экс-супруге Агате Муцениеце на ее обвинения в День отца. Сейчас родители решают в суде, с кем все же останется жить их общий сын Тимофей.