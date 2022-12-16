В леопарде и с голой грудью: находящаяся на грани развода Седокова разделась на фоне Эйфелевой башни

Слухи о том, что Анна Седокова и Янис Тимма находятся на грани развода ходят уже давно. И на недавно прошедшей свадьбе Джигана и Оксаны Самойловой они только еще больше укрепились. Весь вечер певица вела себя неподобающе замужней женщине. Она так зажигала с братом Тимати Артемом Юнусовым на танцполе, что после этого поклонники еще долго не могли отойти. Они писали, что артистке предстоит тяжелый разговор дома с супругом.

Но у Анны были свои планы на этот счет. Пока в СМИ появлялись все новые заголовки о ее скандальном поведении на торжестве Джигана, Седокова улетела за границу, ничего не комментируя. Артистка сейчас находится во Франции. Судя по всему, она решила там отпраздновать свой день рождения. Сегодня экс-солистка группы «ВИА Гра» отмечает 40-летие.

Встретить свой юбилей Анна решила необычным и весьма экстравагантным образом. Надев леопардовую шубу, певица вышла на улицы города, а, распахнув, верхнюю одежду, продемонстрировала всем, что под ней у нее только маленькое бикини, мало что закрывающее. Седокова записала небольшое видео, в котором прогуливается на фоне Эйфелевой башни в полуголом виде.