В «Ленкоме» раскрыли, к каким ролям Дмитрий Певцов вернется после скандала в театре

Актер Дмитрий Певцов возвращается к ролям в спектаклях в «Ленкоме» после скандального увольнения из театра. В беседе с aif.ru сотрудник пресс-службы культурного учреждения Никита Молчанов сообщил, что уже скоро артист сыграет в рок-опере «Юнона и Авось».

По словам собеседника издания, уволившиеся из «Ленкома» после скандала с прежним руководством Дмитрий Певцов и Александра Захарова возвращаются на сцену родного театра.

«Народный артист России Дмитрий Певцов 19 апреля выйдет на сцену родного „Ленкома“ в роли графа Резанова в рок-опере „Юнона и Авось“, а 13 мая народная артистка России Александра Захарова вновь сыграет Раневскую в постановке режиссера Марка Захарова „Вишневый сад“», — заявил Никита Молчанов.

Сотрудник театра подчеркнул, что Александру Захарову «никто не увольнял» — она лишь «какое-то время не выходила на сцену в этой роли». Никита Молчанов добавил: «Так что, я бы так сказал, это возвращение в кавычках, потому что Александра Захарова всегда была в труппе».

Кроме того, сотрудник пресс-службы «Ленкома» отметил, что на сцену театра вернулся и Александр Збруев.

Напомним, в январе 2025 года в Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова» разгорелся скандал. Сначала из учреждения после 33 лет работы уволился Дмитрий Певцов, а затем — дочь бывшего худрука Марка Захарова Александра, проработавшая в театре большую часть жизни. Тогда актер публично заявил, что «Ленком» «более не нуждается в его услугах». Ответ учреждения на его увольнение Дмитрий Певцов назвал «бездарной отпиской», в которой так и не были озвучены причины его изгнания.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Певцов высказался о Марке Варшавере, который после его увольнения из «Ленкома» занял пост президента театра. Актер заявил: «Мы не общались, и нам не о чем говорить. Нет тем для разговора».