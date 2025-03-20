Актер Дмитрий Певцов сообщил, что ему не о чем разговаривать с Марком Варшавером

Актер Дмитрий Певцов рассказал, был ли у него разговором с президентом Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Марком Варшавером после прекращения его полномочий в качестве худрука. Артист сообщил, что они не общались и разговаривать не о чем.

Комментарий Певцова приводит NEWS.ru.

«С Марком Борисовичем мы не общались, и нам не о чем говорить. Нет тем для разговора. Меня поддержали многие актеры, писали и звонили», - рассказал Певцов.

Также он прокомментировал выступление коллеги – Александра Збруева – против него.

«Что касается Александра Викторовича Збруева, то у меня вообще никаких вопросов, претензий. Его обкрутили, обманули… Обожаю его, вся семья любит. Дай Бог ему здоровья», - высказался Певцов.

Он признался, что с «прекрасными, радостными» чувствами возвращается в театр.

«Моя история в «Ленкоме» продолжается. Отсутствие было недолгим», - произнес артист.

Ранее новый худрук театра Владимир Панков сообщил, что Дмитрий Певцов и Александра Захарова в марте вернутся в «Ленком». Певцов сыграет в «Юноне и Авось». «Мы договорились о том, что заканчиваем дрязги», — делился Панков.

В начале года стало известно об увольнении Певцова. Артист утверждал, что начальство учреждения не терпит «инакомыслящих».