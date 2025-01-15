В «Ленкоме» прокомментировали ситуацию с исчезновением портрета Певцова

В «Ленкоме Марка Захарова» прокомментировали ситуацию с портретом Дмитрия Певцова, который убрали из фойе. Звезда рассказал об этом в соцсетях. Сотрудники пресс-службы заявили в беседе с РИА Новости, что портрет артиста висел в театре даже после его увольнения в 2021 году, и «это была ошибка».

Напомним, что Певцов заявил об уходе из «Ленкома» после 33 лет работы. По его словам, исчез его портрет из фойе и раздела артистов на официальном сайте культурного учреждения.

В «Ленкоме» заявили, что в ноябре 2021 года Дмитрий забрал свою трудовую книжку в связи с избранием его депутатом Государственной Думы.

«В дальнейшем он сделал ряд заявлений, отражающих его негативную позицию по отношению к театру… Фотография артиста, в отличии от тех, кто покинул театр за это время, находилась среди служащих в театре артистов. Вероятно, это была ошибка, и театр решил ее исправить», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что актер допускал негативные высказывания о театре, при этом выходил на сцену по срочным договорам.

В одном из интервью он заявлял о желании возглавить театр, «чтобы спасти то, что осталось после Захарова». Но, по его словам, руководству это якобы было не нужно. Звезда говорил о том, что «от театра ничего не осталось, кроме названия».

В театре заявили, что 30 ноября состоялся творческий совет, на котором были ведущие артисты «Ленкома».

«Коллеги признали крайне неэтичными и не соответствующими действительности негативные высказывания Д.А. Певцова в публичном медийном пространстве, касающиеся положения дел в театре и сохранения наследия народного артиста СССР М.А. Захарова», – говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что дочь Марка Захарова рассказала об увольнении из театра вслед за Певцовым.