Певица Анна Седокова намекнула на появление нового мужчины после смерти Яниса Тиммы. Артистка опубликовала интригующий пост в личном блоге.

В соцсети Анны появился пост с рассказом о человеке, который старается ее порадовать. По словам певицы, ухажер нашел цветы поздним вечером и подарил их вместе с плюшевой игрушкой.

«Говорит: «В магазин надо срочно». Я думаю, ладно, отвезу, хотя уже вечер, поздно. Наверное, конфеты нужны. И вот выходит… Нашел красные, как я люблю. Удивительная жизнь», — рассказала она.

Анна не стала раскрывать, кто обрадовал ее букетом цветов. В Сети предположили, что после смерти Яниса Тиммы у знаменитости появился новый ухажер. Сама Седокова не подтверждает, но и не отрицает подобные разговоры.

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