Старшие дети Градского подали кассационную жалобу по делу о наследстве артиста. Об этом стало известно «Страстям».

Уже больше двух лет продолжаются суды за раздел имущества композитора Александра Градского. В 2022 году Ольга Градская, третья жена музыканта, подала в суд на старших детей бывшего мужа, которым досталось имущество мэтра. Она требовала признать общим имуществом супругов земельные участки, жилое и нежилое здания, несколько помещений. Впрочем, суд не встал тогда на ее сторону.

Недовольными своей долей тогда остались и старшие дети Градского — сын Даниил и дочь Мария. Напомним, им достались дома в закрытом элитном поселке Подмосковья, участки земли в Подмосковье площадью около 4000 кв. м. и квартиры в Москве. В ноябре 2023 года они подали апелляционную жалобу на решение суда, который признал их доли в наследстве законными. Впрочем, суд жалобу не удовлетворил.

Судя по всему, останавливаться дети композитора не намерены — судя по картотеке Тверского районного суда, 25 ноября была подана кассационная жалоба. Теперь вышестоящая судебная инстанция проверит законность решения, вынесенного нижестоящим органом и вступившего в силу.

Ранее мы писали о том, что старший сын Градского объяснил, почему не общается с младшими братьями.