В квартире 24-летней звезды сериала «Чикатило» Дмитрия Малькова нашли нарколабораторию

Молодой актер Дмитрий Мальков, известный по сериалам «Чикатило», «ИП Пирогова» и «Контакт», оказался в центре скандала. В его квартире обнаружили настоящую нарколабораторию. Правда, уголовное дело еще не возбуждено. Об это сообщает Life.ru.

По информации источника, донос на артиста сделал его знакомый. После получения сведений о хранении запрещенных препаратов сотрудники правоохранительных органов обыскали помещение, в котором проживал Мальков. Там были найдены растения, обладающие психотропным воздействием на человека, а также различные средства для ухода и хранения.

Всего, как сообщил Телеграм-канал 112, было изъято 22 свертка. При этом немного актер носил с собой, но все остальное держал на квартире. На данный момент неизвестно, выращивал ли все Дмитрий для себя или на продажу. Проводятся все необходимые проверки. Пока актера отпустили под подпиской о невыезде.

Ранее появились скандальные подробности истории с выпавшим из окна сыном Михаила Ефремова. Несмотря на все слова родственников о том, что Николай не употреблял и был вменяем, на последней экспертизе у него в крови обнаружили наркотические вещества.