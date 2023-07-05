У выпавшего из окна третьего этажа сына Михаила Ефремова нашли наркотики в крови

Около недели назад сын актера Михаила Ефремова Николай попал в больницу после падения с третьего этажа. Он перенес уже две операции и готовится к третьей. На данный момент он находится в тяжелом состоянии, и не исключено, что артист может остаться на всю жизнь инвалидом.

Причина, по которой звездный наследник выпал, пока до конца неизвестна. Сам он признался, что услышал какие-то голоса. После этого стали активно говорить о том, что Николай был в состоянии алкогольного опьянения, когда с ним произошло несчастье. Однако эту версию опровергали все его близкие. И действительно, спиртного в крови пациента обнаружено не было. Зато нашли наркотические вещества.

Как сообщает издание kp.ru, экспертиза показала, что перед падением из окна Николай употреблял марихуану. Примечательно, что и у его отца были те же запрещенные вещества в крови на момент смертельного ДТП несколько лет назад.

Отметим, что на данный момент сын Ефремова в сознании, но его разум помутнен. Он пока не может нормально разговаривать. Другие подробности его состояния родственники не разглашают. На днях подруга семьи призналась, что мать Николая сейчас сильно страдает. А вот о том, что переживает его отец – неизвестно, но она уверена, что ему все известно о трагедии.