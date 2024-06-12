В Крыму национализировали недвижимость украинской певицы Джамалы. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил о национализации активов певицы Джамалы, которая победила на «Евровидении» в 2016 году.

«Под национализацию попало движимое и недвижимое имущество украинской певицы Джамалы, а также два земельных участка и жилое здание в Алуште, оформленных на ее родственников», — сообщил чиновник.

Константинов объяснил, что певица объявлена в розыск по статье за распространение фейков о ВС РФ, в отношении нее возбуждено уголовное дело.

Согласно решению крымского парламента, национализации подлежит имущество лиц, занявших враждебную позицию по отношению к России и поддерживающих Киев.

Ранее мы писали о том, что вопрос о национализации имущества Софии Ротару поставили на паузу.