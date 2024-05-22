«Есть много обстоятельств»: вопрос о национализации имущества Софии Ротару поставили на паузу

Вопрос о национализации имущества певицы Софии Ротару в Крыму поставлен на паузу. Об этом сообщил член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

По его словам, продвижения и каких-либо решений в этом направлении нет. Остается смотреть, как будет дальше.

«Есть много разных обстоятельств… Пока этот вопрос поставлен на паузу», - рассказал сенатор. Его комментарий приводит издание «Абзац».

Напомним, речь идет о национализации гостиницы Ротару в Ялте. Разговоры о передаче отеля «Вилла София» в пользу государства начались в 2023 году. Особняк, о котором шла речь, был приобретен певицей в 90-е годы, а затем отреставрирован.

Позже Ротару передала бизнес сыну Руслану. Однако некоторое время назад отель перестал функционировать.

Артистка уехала из России. Ходили слухи, что она отправилась в Европу. На днях стало известно, что певица скрывается в пригороде Киева – там у исполнительницы есть загородный дом. Трехэтажный особняк построен в 20 километрах от столицы.