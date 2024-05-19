В Кремлевском дворце прошел концерт «Дети Победы, Дети России». Об этом стало известно «Страстям».

18 и 19 мая в Москве состоялся концерт «Дети Победы, Дети России». В мероприятии приняли участие ансамбль танца «Золотое яблочко», лучшие детские коллективы страны и победители ежегодных Всероссийских песенных конкурсов. Ведущей стала бизнесвумен Алиса Лобанова.

«Вы только задумайтесь, тысяча детей из разных регионов страны не один год шли к заветной мечте — выступить на главной сцене России в Кремле! Сколько счастья, задора было в их глазах! Как талантливо они пели, танцевали», — рассказала она.

На сцене также появились Татьяна Буланова, Анастасия Волочкова и Марина Хлебникова. По словам общественного деятеля и мецената Елены Лютовой, концерт подарил возможность детям показать свои таланты.

«Я уверена, что таких патриотичных концертов должно быть как можно больше и они должны получать максимальную поддержку на государственном уровне», — заявила она.

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