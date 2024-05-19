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Опубликовано 19 мая 2024, 17:38
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Невестка Кристины Орбакайте появилась на концерте Валерия Меладзе в США

Невестка Кристины Орбакайте появилась на концерте Валерия Меладзе в США

© Starface.ru

Невестка Кристины Орбакайте появилась на концерте Валерия Меладзе в США. Об этом стало известно из соцсетей девушки.

Алена Краснова на днях появилась на концерте Валерия Меладзе, который прошел в Лос-Анджелесе. Супруга Никиты Преснякова подпевала хитам исполнителя вместе с возлюбленным и общими друзьями.

Краснова призналась, что ее любимой песней у Меладзе является «Я не могу без тебя». После концерта ей удалось пройти за кулисы и сфотографироваться с исполнителем.

Невестка Кристины Орбакайте появилась на концерте Валерия Меладзе в США

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Немного позже они вместе с Никитой Пресняковым и друзьями отправились в бар. Именно там в кадр впервые попал внук Аллы Пугачевой, который старался не привлекать к себе внимание во время выступления.

Напомним, Никита Пресняков переехал в США в феврале 2023 года вместе с женой. Там он зарабатывает как режиссер клипов и певец.

Ранее мы писали о том, что Владимир Пресняков впервые рассказал о жизни старшего сына от Орбакайте в США.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Кристина Орбакайте
Валерий Меладзе
Никита Пресняков
Алена Краснова