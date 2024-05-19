Невестка Кристины Орбакайте появилась на концерте Валерия Меладзе в США. Об этом стало известно из соцсетей девушки.

Алена Краснова на днях появилась на концерте Валерия Меладзе, который прошел в Лос-Анджелесе. Супруга Никиты Преснякова подпевала хитам исполнителя вместе с возлюбленным и общими друзьями.

Краснова призналась, что ее любимой песней у Меладзе является «Я не могу без тебя». После концерта ей удалось пройти за кулисы и сфотографироваться с исполнителем.