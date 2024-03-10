«Нельзя давать этой семье выступать в России»: раскрыто имя человека, сорвавшего концерт Орбакайте в Кремле

Концерт певицы Кристины Орбакайте в Кремле отменили по инициативе главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Бородин напомнил, что предложил внести Пугачеву в реестр лиц-иноагентов. После этого организаторы концерта в Кремле, посвященному 8 Марта, убрали дочь Примадонны из программы.

«Она должна была выступать. Я говорил и говорю, что нельзя этой семье давать выступать в России, так как люди против Орбакайте», — сказал Бородин.

Общественник вновь сравнил Орбакайте с «цыганкой», гастролирующей по России и «набивающей карманы» деньгами местных жителей. Активист предложил певице выступить в США за 200 долларов, поскольку больше ей вряд ли кто-то заплатит, уверен он.

При этом пошли слухи, что Кристина пострадала из-за последней выходки знаменитой матери. 74-летняя Алла Пугачева сначала устроила танцы под украинскую музыку, а после заявила, что «нормальные артисты не собираются возвращаться в Россию».

Источники из окружения Орбакайте утверждают, что она не планирует оправдываться за скандальные слова матери. Но ее концертная деятельность в России под большим вопросом.