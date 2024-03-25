«Это предательство»: Иосиф Пригожин резко осудил западных звезд за молчание о теракте в «Крокус Сити Холле»

Продюсер Иосиф Пригожин резко высказался в адрес западных звезд, которые никак не реагируют на теракт, произошедший в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Он заявил, что считает их молчание о трагедии предательством. Об этом сообщает «Москва 24».

«Артисты всего мира, самые большие звезды. Почему они молчат? Это концертный зал, в котором они выступали. Почему они не выкладывают ничего? Почему они вместе с нами не скорбят? <…> Это обидно. Это предательство по отношению ко всем коллегам по цеху», — заявил Иосиф Пригожин.

По признанию продюсера, «Крокус Сити Холл» был для него и его супруги, певицы Валерии, вторым домом. Иосиф Пригожин назвал его самым удобным концертным залом.

Валерия также высказалась о трагедии и добавила, что на этой площадке любили и зрителей, и артистов.

«Здесь была совершено удивительная добрая атмосфера. И то, что покусились на это место... Столько людей погибло, это невозможно представить», — поделилась певица.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. Несколько вооруженных человек ворвались в здание и открыли огонь. В концертном зале прогремело несколько взрывов, начался пожар. По последним данным, в результате случившегося пострадало более 180 человек.

Ранее мы писали о том, что созданная незадолго до теракта в «Крокус Сити Холле» песня группы «Пикник» оказалась пророческой.