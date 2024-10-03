В Кремле ответили на вопрос о «черном списке» артистов с Валерием Леонтьевым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал распространяющуюся в Сети информацию о появлении неофициального «черного списка» артистов, которых запрещено приглашать на концерты.

«О списках ничего не знаем. Их много поддельных ходит», - заявил Песков в беседе с Telegram-каналом RTVI.

При этом представитель Кремля добавил, что гражданская позиция некоторых артистов по теме СВО может «вызывать неприятие организатора того или иного мероприятия».

В один из таких списков якобы попал проживающий в США певец Валерий Леонтьев, а также группы «Сплин» и «Звери», певец Найк Борзов и даже зарубежные Лана дель Лей и Metallica.

Ранее стало известно, что Валерий Леонтьев готовится выйти на сцену после заявления о завершении карьеры. Он примет участие в юбилейном концерте композитора Игоря Крутого. С ним артиста связывает многолетняя дружба.