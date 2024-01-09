В Краснодаре раскупили почти все билеты на выступление группы «Щенки», об этом сообщает газета «Коммерсант».

Концерт коллектива запланирован на 19 апреля в Краснодаре. Мероприятие, которое состоится на площадке «Кроп Arena», пользуется большим спросом у фанатов группы. Отмечается, что на сайте «Афиша», который реализует билеты, практически не осталось свободных мест.

Так, в продаже осталось только 13 мест в зону Mеет&Greet + танцпол. При этом билеты на балкон и в фан-зоны полностью распроданы. В то же время на портале «Яндекс Афиша» доступны шесть билетов на танцпол.

Напомним, солист группы «Щенки» Максим Тесли вышел на сцену во время выступления в одном носке, который прикрывал половые органы музыканта. В какой-то момент предмет гардероба слетел с причинного места певца.

Ранее мы писали о том, что солиста группы «Щенки» Максима Тесли арестовали при попытке вылететь за границу. Уточняется, что сейчас музыкант находится в СИЗО.