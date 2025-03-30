«В конце жизни он был брошенный»: брат Владимира Кузьмина перед смертью оказался на дне в одиночестве

Младший брат Владимира Кузьмина перед смертью оказался на самом дне и был всеми брошен. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ музыкальный продюсер Игорь Сандлер раскрыл подробности последних дней певца.

Выяснилось, что за два месяца до смерти брат народного артиста России выглядел опухшим и неухоженным, а в последнее время проживал в одном из хостелов Москвы. По словам Игоря Сандлера, он был в ужасе от того, в каком состоянии находился Александр Кузьмин.

«Он в конце жизни был брошенный, вообще как бомж. Не было денег и ничего. Он пил эту гадость, денатураты какие-то, которые разливают где-то в подвалах, поэтому он и отравился», — заявил продюсер.

Игорь Сандлер отметил, что музыканту было некому помочь. Владимир Кузьмин же не хотел иметь ничего общего с выпивающим братом.

«Я думаю, Володя стыдился Саши. Он всегда прикрывался его именем, был раздражающим фактором, поэтому Володя пытался от него абстрагироваться», — поделился Игорь Сандлер.

Изначально отношения между братьями были крепкими, они вместе играли в группе «Динамик». После успеха и жизни в Америке Александр Кузьмин вернулся в Россию и остался ни с чем, а старший брат его содержал. В какой-то момент артист стал ходить по ток-шоу и раздавать скандальные интервью о жизни Владимира Кузьмина, что вывело того из себя.

«Начинают немного надоедать походы моего брата на телевидение за деньги, которые он получает за свое вранье. <…> Саша 20 лет грелся на солнышке в Калифорнии и жил исключительно за счет других, в том числе и меня», — заявлял Владимир Кузьмин.

Несмотря ни на что, браться успели помириться на концерте певца 6 января 2025 года в Москве.

Напомним, 26 марта Владимир Кузьмин сообщил о смерти своего младшего брата Александра. Артист внезапно ушел из жизни во время отдыха в Адлере, ему было 63 года. Известно, что мужчина страдал от алкоголизма и сахарного диабета. По мнению вдовы музыканта, он мог не успеть ввести себе инсулин, что и привело к трагедии.

Ранее мы писали о том, что дочь Александра Кузьмина пожаловалась, что отец выбрал карьеру.