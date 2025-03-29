Дочь Александра Кузьмина пожаловалась на поминках, что отец выбрал карьеру

В Москве простились с певцом Александром Кузьминым. Дочь знаменитости расчувствовалась на поминках и припомнила отцу, что тот выбрал карьеру, а не семью.

Запись с траурного мероприятия опубликовал Telegram-канал Starhit.ru. Сюзанна заявила, что никогда не произносила слово «папа». При этом девушка не знает, что испытывает по этому поводу: сожаление или счастье.

Дочь Кузьмина поблагодарила отца за то, что он дал ей жизнь, но так и не простила ему выбор в пользу музыкальной карьеры. Она не понимает, почему он оставил семью.

«Слово „папа“ я не произносила никогда, к сожалению или к счастью. Я благодарна ему за то, что он дал мне жизнь. Я всегда это говорила. Я рождена была в любви, он очень сильно любил мою маму. Но он выбрал карьеру и творчество», — заявила Сюзанна.

Ранее сообщалось, что Владимир Кузьмин пропустил прощание с младшим братом Александром. Сын и вдова артиста разрыдались у его гроба.