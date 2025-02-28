«В компании с какими-нибудь фриками»: в Госдуме высказались о Юре Борисове и «Оскаре»

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что просмотр церемонии «Оскара» — это личное дело каждого. Он также отметил, что номинированный на премию российский актер Юра Борисов сам должен решать, приятно ли ему «быть в компании с какими-нибудь фриками».

«На государственном уровне никоим образом мы переживать не должны за этот «Оскар». Болеть или нет за нашего актера — опять же, насколько это наградой теперь является, насколько это приятно быть нашим актерам в компании с какими-нибудь фриками», — сказал Милонов в комментарии RTVI.

При этом парламентарий выразил надежду, что в этом году на премии не будут награждать «совсем уж откровенных уродов». Кроме того, на мероприятии вполне могут присутствовать проукраински настроенные сторонники Демократической партии США.

«Будут бегать с украинскими тряпками, придут с какими-нибудь украинскими проститутками на эту церемонию, которые будут орать что-то», — сказал Милонов.

Депутат подчеркнул, что сам он смотреть трансляцию не планирует, так как это ему идеологически неприятно.

«Это стало такой очень политизированной историей», - заключил Милонов.

Ранее Никита Михалков раскритиковал фильм «Анора», за роль в котором Юра Борисов был номинирован на «Оскар». Режиссер назвал кино Шона Бейкера высмеиванием русских.