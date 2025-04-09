В команде Джигурды раскрыли планы шоумена созвониться с Ефремовым после его выхода по УДО

Помощница Никиты Джигурды Екатерина рассказала о планах шоумена созвониться с Михаилом Ефремовым сразу после его выхода по УДО. Ее слова приводит издание «Абзац».

Представительница артиста заявила, что на сегодня у звезд запланирован телефонный разговор, в котором они обсудят события прошлых лет. Так помощница Джигурды ответила на вопрос, не собирается ли шоумен взять Ефремова на поруки после освобождения.

«Они созвонятся, пообщаются, после этого Никита готов будет дать комментарий публичный. Других планов пока нет, человек [Ефремов] только из тюрьмы вышел», — поделилась представительница Джигурды.

Напомним, Михаила Ефремова осудили на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы за ДТП, произошедшее на Садовом кольце вечером 8 июня 2020 года. Артист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого погиб.

24 марта 2025-го Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО.

Ранее адвокат Михаила Ефремова отреагировал на слухи об ухудшении состояния актера.