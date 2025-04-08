Адвокат Ефремова отреагировал на слухи об ухудшении состояния актера перед УДО

Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко прокомментировал слухи об ухудшении состояния актера перед УДО. Его слова приводит aif.ru.

8 апреля Telegram-канал Mash написал, что здоровье Михаила Ефремова ухудшилось после объявления об УДО — он почти перестал ходить и страдает от сильной одышки. Журналисты выяснили, что из-за проблем со здоровьем для звезды был заказан частный реанимобиль с необходимым оборудованием и кислородом.

Как рассказал защитник, распространившаяся в СМИ информация не соответствует действительности. Он уточнил, что состояние артиста после объявленного УДО не стало хуже, но и не улучшилось.

«Ему надо ехать в лечебное учреждение в Москву. Я был у него в пятницу, пока стабильно. Слава богу, не хуже, но и не лучше», — поделился юрист.

Напомним, Михаила Ефремова осудили на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы за ДТП, произошедшее на Садовом кольце вечером 8 июня 2020 года. Артист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого погиб.

24 марта 2025-го Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО.

Ранее сообщалось, что Ефремов устроит фуршет для заключенных перед выходом по УДО.