НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 08 апреля 2025, 12:28
1 мин.

Адвокат Ефремова отреагировал на слухи об ухудшении состояния актера перед УДО

Адвокат Ефремова не подтвердил слухи об ухудшении состояния актера перед УДО.
Адвокат Ефремова отреагировал на слухи об ухудшении состояния актера перед УДО

© Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News

Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко прокомментировал слухи об ухудшении состояния актера перед УДО. Его слова приводит aif.ru.

8 апреля Telegram-канал Mash написал, что здоровье Михаила Ефремова ухудшилось после объявления об УДО — он почти перестал ходить и страдает от сильной одышки. Журналисты выяснили, что из-за проблем со здоровьем для звезды был заказан частный реанимобиль с необходимым оборудованием и кислородом.

Как рассказал защитник, распространившаяся в СМИ информация не соответствует действительности. Он уточнил, что состояние артиста после объявленного УДО не стало хуже, но и не улучшилось.

«Ему надо ехать в лечебное учреждение в Москву. Я был у него в пятницу, пока стабильно. Слава богу, не хуже, но и не лучше», — поделился юрист.

Напомним, Михаила Ефремова осудили на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы за ДТП, произошедшее на Садовом кольце вечером 8 июня 2020 года. Артист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого погиб.

24 марта 2025-го Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО.

Ранее сообщалось, что Ефремов устроит фуршет для заключенных перед выходом по УДО.