«В колонию за оправдание терроризма»: Яна Поплавская ответила Татьяне Лазаревой*, пожелавшей вернуться в РФ

Яна Поплавская резко ответила Татьяне Лазаревой* (признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), пожелавшей вернуться в Россию. В своем Telegram-канале актриса призвала посадить телеведущую за оправдание терроризма.

Недавно Татьяна Лазарева* призналась, что хотела бы «из любопытства» вернуться в Россию после нескольких лет эмиграции. Артистка заверила: она «в общем-то, и не очень хотела уезжать» из страны. На заявление телеведущей отреагировала Яна Поплавская и напомнила, как та оскорбляла соотечественников и радовалась их несчастьям.

«В России нет любви. Чудовищная власть привела к тупому житию, когда ты не живешь, а выживаешь». Сейчас Лазарева* говорит, что хотела бы вернуться в Россию, «хотя бы из любопытства». Порадоваться последствиям атак на мирное население? Посмотреть, как россияне, с ее слов, «выживают»?» - возмутилась актриса.

Звезда фильма «Про Красную Шапочку» не отрицает: Татьяна Лазарева* может приехать в РФ. Однако Яна Поплавская заявила: телеведущая должна понести наказание по заслугам. Актриса призвала отправить артистку в колонию за оправдание терроризма, чтобы «очистить совесть».

«Нет, вернуться она может, конечно, - паспорт российский никто не отберет, закон такой принимать не хотят. Но придется сделать остановку на несколько лет в одной из женских колоний за оправдание терроризма. А уж потом с чистой совестью на свободу», - отметила Яна Поплавская.

Напомним, с 2016 года Татьяна Лазарева* живет в Испании и утверждает, что у нее больше «нет дома». Телеведущая неоднократно позволяла себе негативные высказывания о России, называя ее «ужасной страной» и заявляя, что там «все угроблено». Вместе с тем актриса уверяла, что скучает по РФ и мечтает вернуться: «Я не выбирала эту эмиграцию».

Ранее Татьяна Лазарева* заявила, что не испытывает ностальгии по Родине: «Россиюшка меня изгнала».

