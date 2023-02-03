22:00, 03 февраля 2023
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«В кои веки сидит в зале»: оперная певица при всех унизила Надежду Бабкину
Хибла Герзмава заявила, что Надежду Бабкину «не зазовешь» в оперу.
Фото: Ксения Угольникова/ Starface.ru
Певица Надежда Бабкина опубликовала в своем аккаунте в соцсетях случайный разговор с оперной певицей Хиблой Герзмавой. Тон их беседы сложно назвать дружелюбным.
Бабкина присутствовала на репетиции некоего концерта. Артистка решила поинтересоваться у народной певицы, всё ли «нормально».
Та ответила: «Шикарно. Ну какие вопросы?»
На это Герзмава отреагировала следующим образом: «Я просто хотела спросить, в кои веки Надежда Георгиевна сидит в зале, слушает песни. Ее же в оперу не зазовешь».
Бабкина в ответ заявила: «Девочка моя. Почему, я иногда могу, когда у меня есть окна».
Ранее молодой муж Бабкиной Евгений Гор удивил своей выходкой.
Источник фото:Ксения Угольникова/ Starface.ru
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Автор:Лилия КараеваТеги: