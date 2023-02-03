«В кои веки сидит в зале»: оперная певица при всех унизила Надежду Бабкину

Певица Надежда Бабкина опубликовала в своем аккаунте в соцсетях случайный разговор с оперной певицей Хиблой Герзмавой. Тон их беседы сложно назвать дружелюбным.

Бабкина присутствовала на репетиции некоего концерта. Артистка решила поинтересоваться у народной певицы, всё ли «нормально».

Та ответила: «Шикарно. Ну какие вопросы?»

На это Герзмава отреагировала следующим образом: «Я просто хотела спросить, в кои веки Надежда Георгиевна сидит в зале, слушает песни. Ее же в оперу не зазовешь».

Бабкина в ответ заявила: «Девочка моя. Почему, я иногда могу, когда у меня есть окна».

Ранее молодой муж Бабкиной Евгений Гор удивил своей выходкой.