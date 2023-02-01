«Такой кайф»: Евгений Гор гадко обошелся с женой Надеждой Бабкиной

Звезда эстрады Надежда Бабкина продолжает радовать поклонников в соцсетях, но реже появляется на телевидении. Зрители переживают, что в эфире нет программы «Модный приговор» с участием артистки. А СМИ пишут якобы исполнительницу даже уволили. Ее молодой муж удивил своей выходкой.

Сама звезда не высказывается по этому поводу. По слухам, Бабкина отошла от дел и перешла на другой канал. Там она вместе со стилистом Владом Лисовцом займется преображением участников в новом телешоу «Модный vs Народный».

Молодой супруг знаменитости Евгений Гор не высказался в защиту Бабкиной, а даже бросил камень в ее огород. Фанаты женщины уверены, что он нанес удар в спину своей любимой, когда поблагодарил Первый канал за участие в музыкальном шоу «Три аккорда».

«Огромная благодарность каналу, режиссерам, балету и всем, кто сделал такой кайф. Погнали», – написал мужчина в соцсетях.

Пользователи Сети уверены, что Евгений давно остыл к певице. По слухам, звездные супруги очень отдалились друг от друга и даже готовятся к разводу.

Ранее мы писали о том, как Надежда Бабкина перекроила себя к пенсии до неузнаваемости.