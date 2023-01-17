«В кого такие раскосые глаза?»: дочь Анастасии Заворотнюк засомневалась в биологических родителях

Звезда «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк родила дочь Анну в 1996 году от известного бизнесмена Дмитрия Стрюкова. Долгое время о звездной наследнице было мало что известно, однако по мере взросления девушка становилась все больше похожа на маму и завораживала поклонников своей красотой. Сейчас Анна начинающая актриса и модель, а ее имя у всех на слуху.

После печальных событий, произошедших в семье Заворотнюк, девушка перестала говорить о семье. Ни она, ни муж Анастасии Петр Чернышев не комментируют состояние тяжелобольной актрисы. Известно, что самая известная телевизионная няня страны сейчас находится в элитной клинике, лечение в которой оплачивает ее супруг. Дочь же Анастасии была вынуждена оставить маму из-за работы своего избранника. Уже несколько недель Анна живет в Дубае.

Из ОАЭ модель часто делится контентом с поклонниками. При этом о звездной матери она все также не упоминает. На днях Анна отметила свой день рождения и рассказала, что год для нее был сложный, но она считает, что со всем справилась.

Теперь Заворотнюк-младшая до сих пор разбирает поздравления и старается свыкнуться, что ей уже 27 лет. Недавно рассматривая свои фотографии, Анна задумалась о своих корнях.

«Мне всегда было интересно, в кого у меня такие раскосые глаза и высокие скулы?», - поделилась своими соображениями актриса, намекая, что такие черты лица не просматриваются у ее биологических родителей.

Но, конечно, невооруженным взглядом можно увидеть родство Анны и Анастасии Заворотнюк. Дочь является буквально копией своей звездной мамы, и поклонники в Сети не раз говорили, насколько они похожи. А раскосые глаза и высокие скулы пользователи посоветовали актрисе отыскать в портретах родственников со стороны обоих родителей.

Ранее стало известно, что Анастасия Заворотнюк могла и не сыграть роль няни Вики в «Моей прекрасной няне». Оказалось, что изначально работа должна была достаться другой актрисе.