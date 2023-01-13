Увела без зазрения совести: что произошло между Анастасией Заворотнюк и Нонной Гришаевой

Анастасия Заворотнюк получила широкую известность после роли няни Вики в ситкоме «Моя прекрасная няня». Образ роковой брюнетки из Бирюлево, по случайности устроившейся на работу к известному продюсеру, плотно закрепился за артисткой. Но мало кто знает, что изначально создателями проекта рассматривалась совсем другая звезда.

При подготовке российской адаптации иностранного комедийного сериала большое внимание, конечно, уделяли исполнительнице главной роли. Няню Вику искали долго и упорно, но серьезно рассматривались только несколько кандидаток. И перед тем как была утверждена Анастасия Заворотнюк, работу получила Нонна Гришаева.

В 2004 году Гришаева уже была довольно популярна. Создатели сериала видели в ней идеальную Викторию Прутковскую. Однако артистке пришлось отказаться от роли из-за слишком напряженного рабочего графика. В 00-х Нонна была постоянно задействована в театре. Тогда продюсерам пришлось быстро искать ей замену, и им приглянулась еще не особо известная Заворотнюк.

Анастасия довольно быстро сумела покорить всю съемочную группу. Несмотря на отсутствие большого опыта, у актрисы была легкость, простота и невероятная харизма. И именно за них в дальнейшем артистка так полюбилась зрителям.

К слову, Нонна Гришаева все-таки появилась в ситкоме. В одной из серий она сыграла роль сестры Вики. Девушки предстали в одинаковых нарядах, и тем самым создатели сериала показали, как могла бы выглядеть Прутковская в исполнении Гришаевой. Также кроме Нонны, на роль няни серьезно рассматривали Елену Корикову, Ольгу Шелест, Жанну Фриске, Эвелину Бледанс, Амалию Мордвинову и Лолиту Милявскую.