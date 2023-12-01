В клипе Сергея Лазарева увидели ЛГБТ-пропаганду

В Санкт-Петербурге суд обязал музыкальный телеканал Aiva выплатить 500 тысяч рублей за трансляцию клипа певца Сергея Лазарева. В ролике Роскомнадзор выявил ЛГБТ-пропаганду, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Речь идет о клипе «Так красиво», который транслировался на телеканале днем 29 августа и ночью 25 сентября.

В протоколе сообщается, что в съемках клипа приняли участие как минимум две девушки, «демонстрирующих взаимодействующие кисти рук (ласкающие друг друга), […] принадлежащие двум разным людям одного пола, то есть потенциально воспринимающиеся как тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения».

Суд признал телеканал виновным по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола». Телеканал оштрафовали на 500 тысяч рублей.

Отметим, что клип артиста был снят в 2017 году. Закон о ЛГБТ-пропаганде вступил в силу в декабре 2022 года.

Напомним, ранее мы писали, что Сергей Лазарев отказался делать совместное фото с Волочковой на красной дорожке музыкальной премии «Золотой граммофон». Подробности можете прочитать в этом материале.