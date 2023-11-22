Группа «Чайф» после концерта раскритиковала стадион «Труд» в Иркутске

Музыканты рок-группы «Чайф» приехали на гастроли в Иркутск с программой «Внеплановый концерт» и раскритиковали Дворец спорта «Труд», в котором им пришлось выступать.

По словам лидера коллектива Владимира Шахрина, с 2018 года в партере заменили деревянные кресла на пластиковые. При этом само помещение так и осталось в плохом состоянии.

Музыкант выразил надежду, что в Иркутске построят новый концертный зал, где будет комфортно и артистам, и зрителям.

Последний раз группа «Чайф» выступала во Дворце спорта «Труд» в 2018 года. Тогда артисты назвали площадку «сараем» с плохим качеством звука, пишет aif.ru.

Ранее мы писали, что лидер рок-группы «Кипелов» Валерий Кипелов извинился перед своими поклонниками во время сольного концерта в Ульяновске. Как пояснил музыкант, ему было неловко, что он так долго откладывал выступление в этом городе.