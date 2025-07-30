«В каждой семье такое бывает»: мама Макарова высказалась о его разводе с Кудрявцевой

Свекровь телеведущей Леры Кудрявцевой Наталия впервые высказалась о скандале в семье. Она отметила, что не знает подробностей конфликта, но уверена, что никакого развода не будет. Об этом она рассказала StarHit.

Мама хоккеиста Игоря Макарова поделилась, что не лезет в дела сына с невесткой. Но, насколько ей известно, о расставании они не думают, несмотря на публичное выяснение отношений. Наталия подчеркнула — конфликты случаются у всех, и это нормально.

«Их отношения хорошо складываются… Лера улетела отдыхать в Болгарию, Игорь пока здесь, тренируется. Я не в курсе, что у них там происходит, потому что сама сейчас на даче живу, не могу сказать ничего конкретного. Ну, случаются ссоры, в каждой семье такое бывает. С Лерой и Игорем мы всегда на связи», - рассказала свекровь Кудрявцевой.

Наталия заверила, что пока переживать не о чем. А как будут дальше складываться отношения Леры и Игоря, никто пока не знает.

Напомним, что этим летом Кудрявцева призналась, что устала мириться с алкоголизмом супруга. Она написала большой пост, в котором описала свое отчаяние, после чего Макаров публично призвал ее замолчать.

Ранее Алена Кравец посоветовала Лере Кудрявцевой развестись с пьющим мужем.