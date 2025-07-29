«Хочет падать в бездну блуда и пьянства»: Алена Кравец обратилась к уставшей от алкоголизма мужа Кудрявцевой

Недавно Лера Кудрявцева заявила, что устала спасать от алкоголизма мужа Игоря Макарова. Позже звезда съехала от спортсмена, подогрев слухи о возможном разводе. Светская львица Алена Кравец считает, что телеведущей нужно уходить от супруга.

«Нет хуже пьющих мужчин! На месте Леры точно так же бы сделала и не только бы отселила бы, но и подала бы на развод. Если кто хочет падать в бездну блуда и пьянства, то пусть падает, без нас, женщин», — приводит слова Кравец Teleprogramma.pro.

По ее словам, Лера уже несколько раз прощала Макарова за пьянство, но ничего не менялось. Кравец не понимает, зачем люди, которые не могут побороть пагубную зависимость, несут эти проблемы в свою семью.

Алена добавила, что Кудрявцева и так очень много прощала спутнику. Телеведущей Кравец пожелала сил и терпения справиться с этой ситуацией.

Напомним, в 2024 году пара уже переживала кризис в отношениях. В январе Лера Кудрявцева сообщила, что ушла от Игоря Макарова после 10 лет брака. Она не назвала причину разрыва, но намекнула на проблемы спортсмена с алкоголем. Спустя время артистка призналась, что официально не подала на развод, а решила замотивировать супруга взять себя в руки.

Ранее муж Леры Кудрявцевой назвал «убогими» хейтеров после скандала с женой.