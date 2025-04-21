В Казани сорвали выступление Ирины Хакамады после жалоб родных бойцов СВО

В Казани сорвали выступление Ирины Хакамады после жалоб бойцов СВО. Об этом сообщает издание «Бизнес online».

20 апреля Ирина Хакамада должна была проводить мастер-класс и лекцию в казанском ТЦ Korston. Однако незадолго до начала мероприятия людей из здания эвакуировали. Уже находясь на улице Хакамада поблагодарила всех пришедших на ее мероприятие и заявила, что после проверки кинологами здания все смогут вернуться внутрь.

Однако проверка затянулась до 19 часов и позже Хакамада объявила, что мероприятие не состоится, так как ей не разрешили выступить.

Некоторые связали это с жалобами родственников бойцов СВО - накануне они отправляли запросы с просьбой отменить мероприятие в адрес депутата Госсовета Татарстана Эдуарда Шарафиева.

Ранее мы писали о том, что 69-летняя Ирина Хакамада вышла в свет в худи с дырками и выцветших джинсах.